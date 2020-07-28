«Спартак» сделал предложение по хавбеку «Лестера» Адриену Силве (O Jogo)

Полузащитник может продолжить карьеру в России.

По информации O Jogo, сделал предложение о трансфере 31-летнего полузащитника. Вчера сообщалось об интересе московского клуба к игроку, однако подчеркивалось, что прогноз по сделке отрицательный.

Срок действующего контракта Силвы с «Лестером» истекает летом 2021 года.

На протяжении двух предыдущих сезонов португалец выступал за «Монако» на правах аренды. В сезоне-2019/20 он провел 22 матча за клуб и сделал 2 голевых передачи.