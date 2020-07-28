ЦСКА объявил о переходе Гайча, использовав кадры сериала «Дикий ангел»

Нападающий официально стал игроком ЦСКА.

Московский клуб подписал с 21-летним аргентинцем контракт на пять лет.

О переходе Гайча ЦСКА объявил, использовав кадры из аргентинского сериала «Дикий ангел» с Наталией Орейро и Факундо Арана в главных ролях.

«Танк, ты дома!» – гласит запись в твиттере армейцев.

Сообщалось, что зарплата игрока в ЦСКА составит 900 тысяч евро в год. За каждое результативное действие предусмотрен бонус 5 тысяч евро.

В этом сезоне Гайч отыграл 12 матчей и забил 5 голов.

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