ЦСКА объявил о переходе Гайча, использовав кадры сериала «Дикий ангел»

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч официально стал игроком ЦСКА.
Московский клуб подписал с 21-летним аргентинцем контракт на пять лет.
О переходе Гайча ЦСКА объявил, использовав кадры из аргентинского сериала «Дикий ангел» с Наталией Орейро и Факундо Арана в главных ролях.
«Танк, ты дома!» – гласит запись в твиттере армейцев.
Сообщалось, что зарплата игрока в ЦСКА составит 900 тысяч евро в год. За каждое результативное действие предусмотрен бонус 5 тысяч евро.
В этом сезоне Гайч отыграл 12 матчей и забил 5 голов.
В ЦСКА официально едет аргентинец – за 8,5 млн евро! Охотился на жаб, боится большого города, уже готов к АПЛ (выучил английский)
🇦🇷 Tanque, estás en casa! 🔴🔵 #ЦСКА pic.twitter.com/Kd8uP8KLmG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 5, 2020