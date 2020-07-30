«Спартак» продаст Гулиева, Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева или отдаст в аренду. Газизов подтвердил

Генеральный директор рассказал о трансферных планах клуба.

– Вернулись игроки, которые были в арендах. Какие перспективы остаться у ?

– С тренерский штабом приняли решение по Ломовицкому, Тимофееву, Мелкадзе, Гулиеву – это игроки, которые будут не в «Спартаке». Они будут либо проданы, либо уйдут в аренду.

Ташаев и Мирзов? Пока все наши игроки. Что будет завтра – никто не знает. У кого-то есть травмы, по кому-то есть вопросы, связанные с нашим видением. На сегодняшний день они не помощники, но они все сильные игроки и могут усилить любую команду.

Будем ли спускать в «Спартак-2», если не будет предложений? Они заслужили и должны играть в большой лиге, поэтому нам нужно сделать так, чтобы они росли, и интерес к этим игрокам увеличивался.

Легко отправить в «Спартак-2», но это не выход. Нужно же думать об игроке, думать о клубе, чтобы как-то возмещать условные вложения в игроков. Есть определенные предложения, мы их рассматриваем.

– Двух новичков уже объявили. Сколько еще на ваш взгляд нужно футболистов, чтобы бороться за титул?

– Не знаю команду или тренера, который бы не захотел усиления в каждую линию. Мы работаем по всем направлениям. Сконцентрированы мы на тех позициях, которые требуют особого внимания сейчас.

Говорить, что мы ищем условного нападающего, я не хотел бы. Стараюсь об этом не говорить, потому что как только мы скажем, что пошли искать эту позицию, то цены растут. Это двигается так высоко, что становится тяжело в переговорах.

Когда «Спартак» запрашивает условия по игрокам, то рынок уходит на второй план. Мы должны брать игроков согласно рынку, согласно нашим возможностям. Должны сбалансировать все, что касается этих процессов.

Есть определенные вещи, которые нужно делать. Они увеличивают время переговоров, но укорачивают бюджет. Этим я и занимаюсь, – сказал Газизов.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» хочет отдать Ломовицкого, Глушенкова, Тимофеева, Мелкадзе, Мирзова и Ташаева в аренду «Химкам». Позже стало известно, что Ломовицкий, Глушенков и Тимофеев не хотят уходить в подмосковный клуб.