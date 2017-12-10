Ганус опубликовал в твиттере «Песню о Буревестнике». Сегодня набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть его увольнение

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал в твиттере «Песню о Буревестнике» Максима Горького.

Сегодня наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса со своего поста из-за выявленных в ходе аудита организации нарушений.

Ганус возглавляет РУСАДА с 31 августа 2017 года. Учредителями агентства являются ОКР и Паралимпийский комитет России (ПКР).

На босса РУСАДА Юрия Гануса давят свои же: нашли растраты (11 млн на такси, 270 тысяч на английский) и сомнительную дружбу в соцсетях