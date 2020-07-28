Лига Европы. 1/8 финала. «Шахтер» примет «Вольфсбург», «Интер» и «Хетафе» сыграют в Гельзенкирхене

Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Они должны были пройти еще в марте, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.
Также не состоялись оба матча между «Интером» и «Хетафе», поэтому победитель будет определен в одной игре, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене.
Лига Европы
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 5 августа, 19.55, «НСК Олимпийский»
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Шахтер –
Пятов, Хочолава, Матвиенко, Додо, Кривцов, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Марлос, Тайсон, Мораес.
Первый матч: 2:1
- Дата проведения
- 5 августа, 19.55, «Паркен»
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Копенгаген –
Юнссон, Бьелланд, Бойлесен, Варела, Нельссон, Пеп Мас, Мудражия, Фальк, Зека, Кауфманн, Винд.
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 5 августа, 22.00, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 5 августа, 22.00, «Олд Траффорд»
Первый матч: 5:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.