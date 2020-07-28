Лига Европы. 1/8 финала. «Шахтер» примет «Вольфсбург», «Интер» и «Хетафе» сыграют в Гельзенкирхене

Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Они должны были пройти еще в марте, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Также не состоялись оба матча между и , поэтому победитель будет определен в одной игре, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене.

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 2:1

Первый матч: 0:1

Первый матч: 5:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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