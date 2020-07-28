Лига Европы. 1/8 финала. «Шахтер» примет «Вольфсбург», «Интер» и «Хетафе» сыграют в Гельзенкирхене

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Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы

Они должны были пройти еще в марте, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Также не состоялись оба матча между «Интером» и «Хетафе», поэтому победитель будет определен в одной игре, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене. 

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

Шахтер Украина – Вольфсбург Германия
Дата проведения
5 августа, 19.55, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
ШахтерПятов, Хочолава, Матвиенко, Додо, Кривцов, Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Марлос, Тайсон, Мораес.

Первый матч: 2:1

Копенгаген Дания – Истанбул Турция
Дата проведения
5 августа, 19.55, «Паркен»
превью матча онлайн статистика
КопенгагенЮнссон, Бьелланд, Бойлесен, Варела, Нельссон, Пеп Мас, Мудражия, Фальк, Зека, Кауфманн, Винд.
ИстанбулГюнок, Клиши, Шкртел, Кайсара, Епуряну, Топал, Кахведжи, Текдемир, Вишча, Ба, Кривелли.

Первый матч: 0:1

Интер Италия – Хетафе Испания
Дата проведения
5 августа, 22.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед Англия – ЛАСК Австрия
Дата проведения
5 августа, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 5:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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