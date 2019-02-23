Медведева о слухах о переходе к Плющенко: «Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей»

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что не собирается переходить к Евгению Плющенко. 

Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

«Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели правда?» – спросила у фигуристки подписчица в инстаграме.

«Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами. 

Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации», – ответила Медведева.

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