Медведева о слухах о переходе к Плющенко: «Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей»

Двукратная чемпионка мира сообщила, что не собирается переходить к Евгению Плющенко.

Медведева тренируется у канадского специалиста .

«Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели правда?» – спросила у фигуристки подписчица в инстаграме.

«Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами.

Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации», – ответила Медведева.

Трусова впервые объяснила, почему ушла от Тутберидзе. А Плющенко сравнил Сашу с бультерьером и бронепоездом

Трансфер Косторной: в чем опасность для Плющенко, Тутберидзе и самой Алены?