Медведева о слухах о переходе к Плющенко: «Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что не собирается переходить к Евгению Плющенко.
Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.
«Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели правда?» – спросила у фигуристки подписчица в инстаграме.
«Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами.
Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации», – ответила Медведева.
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