1 млрд для ЦСКА, Зидан – лучший тренер, Роналду без личных наград в Серии А, Надаль не сыграет на US Open, Касильяс закончил и другие новости утра

1. ЦСКА получит более 1 млрд рублей по 2-летнему контракту с «ИКС Холдингом» Усманова.

2. Зинедин Зидан – лучший клубный тренер мира по версии L’Équipe. Он обошел Клоппа и Гвардиолу.

3. Серия А назвала лауреатов индивидуальных наград. Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала – MVP сезона-2019/20, Чиро Иммобиле из «Лацио» – лучший форвард. Криштиану Роналду остался без приза.

4. Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс завершил карьеру игрока.

5. «Фулхэм» вернулся в АПЛ спустя сезон, забив «Брентфорду» на 105-й и 117-й минутах финального матча плей-офф.

6. Трансферные новости. «Ман Сити» объявил о переходе Феррана Торреса из «Валенсии». Полузащитник Денис Глушаков ушел из «Ахмата»: «Пришло время двигаться дальше 🚀».

31-летний серб Райкович по кличке «Рэмбо» переходит в «Локо». Он сыграл 12 матчей за аутсайдера Серии Б. «Спартак» интересуется опорником «Тулузы» Сангаре и хавбеком «Лестера» Адриеном Силвой. Пасторе интересен «Зениту» и «Гэлакси». «Рома» хочет 10 млн евро. Ломовицкий, Глушенков и Тимофеев не хотят в «Химки» в аренду. Гунько не видит в составе Мелкадзе. Жоаозиньо тренируется с «Краснодаром» и может подписать контракт.

«МЮ» угрожает выйти из переговоров по Санчо, если «Боруссия» не снизит цену со 120 млн евро. Пишут, что стороны далеки от сделки, да и условия личного контракта с игроком пока не согласованы.

7. Совет Международного союза конькобежцев подтвердил, что Гран-при по фигурному катанию пройдет в формате национальных соревнований. Решение о проведении Финала примут позднее. Открытые контрольные прокаты сборной России пройдут 12-13 сентября в Москве.

8. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет на US Open. Испанец решил не выступать в США из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

9. НХЛ. «Каролина» в третий раз подряд обыграла «Рейнджерс» (4:1) в квалификации Кубка Стэнли и вышла в первый раунд со свипом. Нью-йоркцам не помогло появление в воротах Игоря Шестеркина.

В дуэли российских вратарей Варламов («Айлендерс») вновь победил Бобровского («Флорида»). Все результаты дня – здесь.

10. «Химки» и Сергей Юран расторгли контракт по соглашению сторон. Тренера пригласят на беседу в РФС из-за слов о проданном месте в РПЛ и роли Газизова в его увольнении.

11. Кресло под главой РПЛ Сергеем Прядкиным продолжает пошатываться: пишут, что он близок к отставке, а президент РФС Александр Дюков не будет влиять на выбор клубов. Гендиректора «Зенита» и ЦСКА, впрочем, опровергают эту информацию.

12. УЕФА опубликовал регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Клубам, по чьей вине из-за коронавируса сорвутся матчи еврокубков, будут засчитывать техническое поражение, есть вариант, при котором команду могут вообще исключить из розыгрыша.

13. НБА. «Портленд» победил «Хьюстон», «Финикс» нанес поражение «Клипперс» и другие результаты.

14. Экс-форвард «Вашингтона» Брендан Лайпсик перешел в ЦСКА. Контракт – на год.

15. Немного формы: «МЮ» представил домашний вариант на сезон-2020/21, «Урал» выкатил три комплекта от Nike.

16. В ХК «Сочи» более 10 заболевших коронавирусом. Клуб объявил, что сыграет на Parimatch Sochi Hockey Open молодежным составом.

Цитаты дня.

Конор – Хабибу: «Ты будешь бегать, нагадив в штаны»

Адебайор о Роналду: «Такие игроки появляются раз в 200 лет. «Реал» знает, что потерял, отпустив его»

Гендиректор «Зенита» о желании Малкома уйти: «Это бред. Обращений от него не было и, я уверен, не будет»

Трусова о причинах ухода от Тутберидзе: «Я ни разу не сделала программу. Были обидны не столько третьи места, сколько это»

Сослан Джанаев: «Сочи» не фарм-клуб «Зенита». Нет ничего плохого в договоренностях по игрокам»

Федотов об аренде Мамманы у «Зенита»: «В этом мире все реально»