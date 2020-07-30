«МЮ» и «Интер» вышли в 1/4 финала Лиги Европы

«Интер» обыграл «Хетафе» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы, а «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 одолел ЛАСК (первый матч – 5:0).
Эти результаты позволили «нерадзурри» и манкунианцам выйти в 1/4 финала турнира.
«Манчестер Юнайтед» на этой стадии сыграет с «Копенгагеном», который прошел «Истанбул» (3:0, 0:1).
«Интер» встретится с победителем пары «Байер» – «Рейнджерс» (первый матч – 3:1).
Сегодня в четвертьфинал Лиги Европы также вышел «Шахтер», разгромивший «Вольфсбург» (3:0, 2:1).
Лига Европы возвращается прямо сейчас. Вспоминаем, на чем все остановилось