«МЮ» и «Интер» вышли в 1/4 финала Лиги Европы

«Интер» обыграл «Хетафе» (2:0) в матче 1/8 финала , а со счетом 2:1 одолел ЛАСК (первый матч – 5:0).

Эти результаты позволили «нерадзурри» и манкунианцам выйти в 1/4 финала турнира.

«Манчестер Юнайтед» на этой стадии сыграет с «Копенгагеном», который прошел «Истанбул» (3:0, 0:1).

встретится с победителем пары – (первый матч – 3:1).

Сегодня в четвертьфинал Лиги Европы также вышел «Шахтер», разгромивший «Вольфсбург» (3:0, 2:1).

Лига Европы возвращается прямо сейчас. Вспоминаем, на чем все остановилось