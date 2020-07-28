«Динамо» подпишет 5-летний контракт с хорватским хавбеком Моро

Полузащитник загребского близок к переходу в московское «Динамо».

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, хорват подпишет с российским клубом 5-летний контракт. Сейчас хавбек проходит медосмотр в Риме. Если не обнаружится никаких проблем, соглашение будет подписано до конца этой недели.

В «Динамо» надеются, что 22-летний игрок сможет сыграть против «Урала» в матче 1-го тура , который состоится 10 августа. Однако клубу еще предстоит решить вопросы с визой для футболиста.

Отмечается, что сумма трансфера составит менее 10 млн евро.

В минувшем сезоне футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забив два гола. Его полная статистика – здесь.