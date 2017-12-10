Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса

Теги ОКР РУСАДА Юрий Ганус Легкая атлетика

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения генерального директора Юрия Гануса.

Об этом сообщил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Совет сегодня в формате видеоконференции обсуждал аудит РУСАДА, проведенный компанией «Финэкспертиза» по заявке Олимпийского комитета России (ОКР).

Аудит выявил ряд нарушений как со стороны агентства, так и со стороны Гануса. Сам Ганус опроверг результаты аудита разбором на 69 страниц.

Ганус возглавляет РУСАДА с 31 августа 2017 года. Учредителями агентства являются ОКР и Паралимпийский комитет России (ПКР).

На босса РУСАДА Юрия Гануса давят свои же: нашли растраты (11 млн на такси, 270 тысяч на английский) и сомнительную дружбу в соцсетях

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