Газизов про связь «Спартака» с «Химками»: «Это невозможно. Есть органы, которые должны закрывать рот. Меня все знают как честного человека»

Генеральный директор «Спартака» ответил на обвинения о связи красно-белых с «Химками».

«Я не знаю, кто это раскачивает и для чего это нужно. Но у меня бывает время по ночам, когда я могу что-то почитать. И когда я читаю полнейший бред многих людей, я думаю, что наконец-то можно пускать всех по ложному следу.

Они сами выдумывают себе какие-то истории. Эти вещи, которые абсолютно невозможны, поэтому я выступаю за любые разбирательства. Почему кто-то имеет право просто сказать, и это начинается тиражироваться. Я не могу на это реагировать. Это делается для того, чтобы «Спартак» реагировал. Нельзя на это реагировать.

Но есть органы, которые должны закрывать рот. Когда я читаю, что кто-то «Спартаку» чего-то подарит… Извините за выражение, за это в нормальном месте что-то делают.

Когда очень сильно обижают «Уфу», кто имеет на это право? Когда-то кто-то был в этом уличен? Задевают . Кто на это имеет право, кто разрешает об этом говорить? Мы должны за это оправдываться или кто-то должен проиграть, чтобы потом сказали что это не так? Надо разбираться – кому это надо.

Когда мимо нас проходят какие-то клубы и говорят, что надо отдавать в аренду не больше двух-трех игроков, и все подписывают. А это мои коллеги. Я звоню, спрашиваю, почему мне не прислали? Я бы первым подписал. Говорю: вы же меня хорошо знаете, мы дружим, или вы думаете, что я другого мнения?

А потом я понял, что это «Спартак». Вокруг ходят люди и что-то постукивают. Кто-то рот откроет, кто-то что-то другое. Я за простые слова. Но «Спартак» настолько велик, что на это обращать внимание не надо.

Я завожусь от того, что обижают клубы. Когда люди говорят о «Спартаке», «Уфе», «Химках», то обижают клубы, сотрудников этих клубов. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные, что я где-то с кем-то буду договариваться? Ну, пусть подойдет и скажет, что я нечестный.

Меня все знают как честного человека. Все знают, что «Спартак» честен перед своими болельщиками на 100%. Кто имеет право трогать? Почему этих людей не затыкают?» – заявил Газизов.

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