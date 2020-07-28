Зарплата Санчо в «МЮ» – 17,6 млн евро в год. В «Боруссии» он получает 6 млн

Полузащитник дортмундской «Боруссии» договорился с о размере зарплаты.

Как сообщает Sport Bild, 20-летний игрок согласовал контракт с английским клубом. Срок соглашения – 5 лет, а зарплата хавбека составит 340 тысяч фунтов (или чуть более 377 тысяч евро) в неделю.

Таким образом, годовая зарплата Санчо по контракту с «МЮ» – 17,6 млн евро. В игрок получает около 6 млн евро в год. Если он останется в клубе, то его зарплата вырастет до 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что «МЮ» и «Боруссия» пока не могут договориться о сумме трансфера. Немцы требуют за Санчо 120 млн евро, а манкунианский клуб не готов столько платить.

Срок действующего соглашения между англичанином и «шварцгельбен» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 32 матча в Бундеслиге, забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач.