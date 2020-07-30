Шамиль Газизов: «Спартак» будет бороться за титул в этом году, вижу и знаю это»

Генеральный директор рассказал о целях клуба на следующий сезон.

«Я пришел недавно, пытаюсь вникнуть в определенные процессы, потому что «Спартак» – большой клуб. Мне очень интересно здесь работать.

Есть процессы, которые мне абсолютно нравятся, и я вижу, где шикарно работа построена. А есть процессы, где я вижу, что нужно принимать решения быстрее.

То, что касается команды и ее игры, то мы в одной команде с Доменико [Тедеско], двигаемся одинаково. По всем моментам в команде у нас с ним полное взаимопонимание.

Вижу и знаю, что команда в этом году будет бороться за титул», – сказал Газизов на пресс-конференции.

В прошлом сезоне «Спартак» занял седьмое место.

Перестановка Цорн-Газизов не решит проблем, Тедеско нужно оставлять. Лукомский – о «Спартаке»