«Кярпят» подписал Пулюярви еще на год. Он был 4-м номером драфта НХЛ в 2016-м

Нападающий Йессе Пулюярви продолжит карьеру в «Кярпяте».
22-летний финн подписал с клубом контракт на один год. Он присоединится к команде в понедельник, сообщает пресс-служба клуба.
«Я хочу побеждать каждый вечер и показывать свой максимум в каждой игре, в каждой смене. В Оулу у меня есть все условия для развития, меня окружают прекрасные люди.
Это хорошее место, чтобы сделать следующий шаг в карьере», – сказал Пулюярви.
Минувший сезон форвард также провел в «Кярпяте», набрав 53 (24+29) очка в 56 матчах. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Эдмонтону».
Пулюярви был выбран «Ойлерс» под общим 4-м номером на драфте-2016.
PULJU IS BACK!— Oulun Kärpät (@OulunKarpatFi) August 5, 2020
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