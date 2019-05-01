«Кярпят» подписал Пулюярви еще на год. Он был 4-м номером драфта НХЛ в 2016-м

Нападающий Йессе Пулюярви продолжит карьеру в .

22-летний финн подписал с клубом контракт на один год. Он присоединится к команде в понедельник, сообщает пресс-служба клуба.

«Я хочу побеждать каждый вечер и показывать свой максимум в каждой игре, в каждой смене. В Оулу у меня есть все условия для развития, меня окружают прекрасные люди.

Это хорошее место, чтобы сделать следующий шаг в карьере», – сказал Пулюярви.

Минувший сезон форвард также провел в «Кярпяте», набрав 53 (24+29) очка в 56 матчах. Права на игрока в принадлежат .

Пулюярви был выбран «Ойлерс» под общим 4-м номером на драфте-2016.