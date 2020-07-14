«Ман Сити» хочет купить еще 5 игроков этим летом. Клубу интересны Лаутаро и Феликс

планирует серьезно усилить состав этим летом.

Как пишет Sky Sports, клуб хочет приобрести еще пять футболистов в летнее трансферное окно. В «Сити» хотят завершить кампанию к старту нового сезона, который запланирован на 12 сентября. При этом трансферное окно закроется только 5 октября.

Напомним, вчера «Сити» объявил о переходе Феррана Торреса из «Валенсии». Также в скором времени ожидается официальное подтверждение по трансферу Натана Аке из «Борнмута».

Защитники – это приоритет «горожан». Клуб хочет усилить левый фланг обороны, а также подписать еще одного центрального защитника (наиболее вероятный вариант – Калиду Кулибали из ), однако до достижения договоренностей по этим вопросам еще далеко.

Также клуб хочет подписать игроков, которые заменят форварда Серхио Агуэро и полузащитника Давида Сильву.

Нападающий Лаутаро Мартинес остается приоритетным вариантом на позицию центрфорварда. Также «Сити» проявляет интерес к хавбеку .

Ранее сообщалось, что руководство «Сити» выделит около 300 млн фунтов на трансферы.