НБА. «Мемфис» уступил «Юте», «Сан-Антонио» играет с «Денвером» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

, продолжающий борьбу за выход в плей-офф, уступил «Юте». играет с .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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