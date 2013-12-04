НБА. «Мемфис» уступил «Юте», «Сан-Антонио» играет с «Денвером» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Мемфис», продолжающий борьбу за выход в плей-офф, уступил «Юте». «Сан-Антонио» играет с «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 августа, 21.30, «HP Field House »
- Юта
- Инглс (25), Конли (23 + 7 передач), Гобер (21 + 16 подборов), Митчелл (18 + 7 подборов + 6 передач), О'Нил (15 + 7 подборов) – старт; Кларксон (14), Брэдли (4), Ньянг (3), Такер (1), Мудиай (0), Морган (0).
- Дата проведения
- 5 августа, 23.00, «The Arena (WWOS)»
- Вашингтон
- Робинсон (15), Смит (12), Брайант (11 + 8 подборов + 4 блок-шота), Браун (10 + 8 подборов), Напьер (9), Бонга (6 + 8 подборов), Вагнер (5), Скофилд (3), Хачимура (3), Пасечник (0).
- Дата проведения
- 5 августа, 23.00, «VISA Athletic Center»
- Сан-Антонио
- Уайт (23 + 7 передач), Дерозан (18 + 8 передач), Уокер (9), Мюррей (4), Пелтль (2 + 7 подборов) – старт; Гэй (24), Джонсон (20), Миллс (14), Юбэнкс (12), Уизерспун (0).
- Дата проведения
- 6 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 6 августа, 03.00
- Дата проведения
- 6 августа, 04.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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