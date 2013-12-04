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    НБА. «Мемфис» уступил «Юте», «Сан-Антонио» играет с «Денвером» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Денвер Лейкерс Мемфис Бруклин Орландо Филадельфия Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Мемфис», продолжающий борьбу за выход в плей-офф, уступил «Юте». «Сан-Антонио» играет с «Денвером».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Юта – Мемфис 124:115 (25:31, 39:24, 25:33, 35:27)
    Дата проведения
    5 августа, 21.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Юта
    Инглс (25), Конли (23 + 7 передач), Гобер (21 + 16 подборов), Митчелл (18 + 7 подборов + 6 передач), О'Нил (15 + 7 подборов) – старт; Кларксон (14), Брэдли (4), Ньянг (3), Такер (1), Мудиай (0), Морган (0).
    Мемфис
    Брукс (23), Валанчюнас (21 + 14 подборов), Морэнт (20 + 9 передач), Андерсон (12), Кларк (6) – старт; Аллен (20), Толливер (6), Мелтон (5), Дженг (2), Кончар (0).

    Вашингтон – Филадельфия 98:107 (4 четверть)
    Дата проведения
    5 августа, 23.00, «The Arena (WWOS)»
    Онлайн матча
    Вашингтон
    Робинсон (15), Смит (12), Брайант (11 + 8 подборов + 4 блок-шота), Браун (10 + 8 подборов), Напьер (9), Бонга (6 + 8 подборов), Вагнер (5), Скофилд (3), Хачимура (3), Пасечник (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (18 + 10 подборов), Ричардсон (12), Коркмаз (10), Беркс (9), Симмонс (8), Милтон (8), Харрис (8), Тайбулл (2), Хорфорд (2).

    Сан-Антонио – Денвер 126:132 (28:32, 37:30, 24:27, 37:43)
    Дата проведения
    5 августа, 23.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча
    Сан-Антонио
    Уайт (23 + 7 передач), Дерозан (18 + 8 передач), Уокер (9), Мюррей (4), Пелтль (2 + 7 подборов) – старт; Гэй (24), Джонсон (20), Миллс (14), Юбэнкс (12), Уизерспун (0).
    Денвер
    Портер (30 + 15 подборов), Йокич (25 + 11 передач + 5 потерь), Моррис (19), Крэйг (8), Миллсэп (7 + 7 подборов) – старт; Грант (22), Дозьер (12 + 8 передач), Дэниелс (5), Пламли (4 + 6 передач).

    Лейкерс – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    6 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Орландо – Торонто
    Дата проведения
    6 августа, 03.00
    Онлайн матча

    Бостон – Бруклин
    Дата проведения
    6 августа, 04.00
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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