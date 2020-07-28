«Спартак» объявил о долгосрочном контракте с Уруновым. Хавбек взял номер Шюррле

«Спартак» объявил о переходе из «Уфы».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. 19-летний хавбек будет играть за «Спартак» под 20-м номером. Предыдущим обладателем этого номера был Андре Шюррле.

Сообщалось, что «Спартак» был готов заплатить за узбекского игрока 2 миллиона евро. Также стало известно, что Урунов будет зарабатывать в московском клубе 600 тысяч евро в год.

19-летний хавбек провел за «Уфу» 10 матчей в и не отметился результативными действиями. Урунов присоединился к команде в феврале, ранее он выступал за ташкентский «Локомотив».

Фото: сайт «Спартака»