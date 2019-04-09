Ганус о возможном увольнении: «Пусть учредители принимают решение. Я не держусь за кресло – я защищаю организацию»

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал возможное увольнение со своего поста.

Сегодня наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса с поста гендиректора из-за выявленных в ходе аудита организации нарушений.

«Я надеюсь на мудрость учредителей. Это решение решит вопрос будущего российского спорта. Пусть они принимают любые решения, это их право – они учредители.

Я не хочу больше говорить о негативных сценариях. Вопрос в следующем: есть дорожная карта, это решение может повлиять на нее.



Самое главное: я не держусь за кресло, я защищаю организацию. Я защищаю команду, которая была создана и добилась выдающегося результата. Этой командой страна должна гордиться.



Пусть сейчас учредители принимают решение. И после этого может начаться отчет всех перемен. Но мы продолжаем работу до решения учредителей», – сказал Ганус.

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