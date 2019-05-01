ФХБ поддержала Лукашенко хэштегом #БеларусьОднаНеОтдадим

Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) в фейсбуке поддержала президента страны Александра Лукашенко.

Организация опубликовала часть послания Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, сопроводив свой пост хэштегом #БеларусьОднаНеОтдадим.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим.

Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям.

За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша!» – сказал Лукашенко.

Напомним, 29 мая в Минске и других городах Беларуси начались акции протеста в связи с арестом оппозиционных кандидатов в президенты и снятием их кандидатур с выборов.

Вчера, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах.