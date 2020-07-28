Фарфан покинул «Локомотив»

«Локомотив» объявил, что нападающий Джефферсон Фарфан покинул клуб.
«Джефф, спасибо тебе за блестящую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырех сезонов!
Ты навсегда останешься в истории как один из самых ярких футболистов нашего клуба. Успехов и удачи в дальнейшем!» – говорится в сообщении железнодорожников.
35-летний перуанец в составе «Локомотива» провел четыре сезона, он сыграл 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач. В составе команды он стал чемпионом России в сезоне-2017/18.
Фарфан посетит встречу с болельщиками, запланированную на 8 августа.
Фарфан вернулся и сразу забил, а после гола изобразил звонок по телефону и указал на вип-ложу. Намек на новый контракт?
Фото: твиттер «Локомотива»