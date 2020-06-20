Загитова заработала 1,1 млн долларов, «Зенит» наградят после игры с «Сочи», у Цорна отнимут часть полномочий и другие новости утра

1. Томаса Цорна из «Спартака» пока не увольняют, но вполне могут отобрать часть полномочий.

«Тамбову» за победу над красно-белыми пообещали двойные премиальные, а тренер Сергей Первушин рассказал, какие у команды Тедеско слабые стороны.

По-прежнему обсуждают судейство – Алексей Николаев уверен, что гол Соболева нужно было засчитывать, Игорь Федотов заявил, что Москалева вообще пора вернуть в ФНЛ.

2. «Спартак», похоже, будет очень активен на рынке. Близок к переезду в Тушино защитник «Атлетико Минейро» Гуги, также клуб ведет переговоры с Яя Саного и интересуется хавбеком Бобсином из «Гремио» и защитником «Стандарда» Войводой.

«Локомотиву» интересен защитник сборной Уругвая Гастон Сильва, Манджукич требует 8 млн евро – на хорвата также претендуют турецкие топ-клубы. Железнодорожники сохраняют интерес и к форварду «Вольфсберга» Вейсману.

ЦСКА предложил 8 млн евро за аргентинского нападающего Адольфо Гайча.

3. Церемония вручения чемпионского кубка «Зениту» состоится после игры с «Сочи» – ждем еще одно душевное празднование от Дзюбы и Азмуна. Клуб поздравили Елизавета Туктамышева, Роман Ротенберг и Алексей Миллер. Данни уверен, что Питер скоро догонит «Спартак» по титулам, по мнению Алексея Игонина эти успехи нельзя привязывать только к деньгам «Газпрома».

Есть мнение, что у «Зенита» просто не было конкурентов в этом году, да и судьи как всегда помогали!

4. Алина Загитова за прошедший год заработала 1,1 млн долларов. В PUMA прокомментировали перерыв в карьере олимпийской чемпионки.

5. Сергей Лапочкин назначен на матч «Спартак» – «Локомотив», ВАР будет на всех играх.

6. 16-летний прыгун с шестом Волков подал заявку на смену спортивного гражданства из-за отстранения ВФЛА.

7. Наталья Билан и ряд топ-менеджеров «Матч ТВ» готовятся покинуть канал. Василия Уткина эта новость совсем не удивила.

8. В «Монако» может появиться еще один российский игрок – с монегасками тренируется вратарь Антон Митрюшкин.

9. В Ярославле разгромили памятник погибшему хоккеисту «Локомотива» Ивану Ткаченко.

10. Бартомеу и Муниаина могут оштрафовать на сумму до 18 тысяч евро за критику ВАР в матче «Реала». Дани Алвес тоже не сомневается, что «Мадриду» помогают. А Диего Симеоне напротив не видит никакого заговора.

11. Александр Елагин высказался по самым актуальным темам лета: о поправках в Конституцию, о расизме, рабстве и мороженом «Радуга».

12. «Вердер» остался в Бундеслиге. Великий Клаудио Писсаро объявил о завершении карьеры.

13. «Динамо» изолировалось на базе до конца сезона.

14. У Виктора Гончаренко умерла мать.

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