Дмитрий Свищев: «Родченков и допинговая атака на Россию – от начала и до конца фэйк. США пытались избавиться от конкурента»

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев считает, что показания информатора WADA Григория Родченкова по делу о допинге в были провокацией.

«Родченков и допинговая атака на Россию являлась от начала и до конца фэйком. Все его «показания» ничего общего не имели с антидопинговой борьбой, а сам Родченков – обычный мошенник, который сбежал в США. Нужно понимать, что допинг – это общемировая проблема, касающаяся любой страны.

В российском спорте идет последовательная борьба с нарушениями антидопинговых правил, законодательство нашей страны этому соответствует и регулярно обновляется, в случае выявления новые случаи допинга наказываются.

США же, прикрывающие Родченкова, пытались всех уверить, что наша страна чуть ли не виновата в допинговых проблемах всего мира, строили свою атаку на Россию, пытаясь избавиться от конкурента и прикрыть расцветающий во всех красках допинг у себя», – сказал Свищев.

«Становится очевидным, что так называемые разоблачения предателя-перебежчика Родченкова – спланированная акция, в которой проявляются явные бреши: даже не могут подписать документ. На мой взгляд, это говорит о том, что либо у самого Родченкова, наконец, совесть проснулась, что, конечно, маловероятно, либо он жутко боится за последствия в связи со сделанными им заведомо ложными обвинениями.

Положение Родченкова становится все более жалким. Он уже становится никому не нужным. Ему надо набраться смелости и прийти с признанием в Следственный комитет РФ. И дать уже достоверные показания о том, как все было на самом деле, с кем он был в сговоре и кого подсаживал на допинг. Это поможет преступнику «скосить» себе тюремный срок», – добавил депутат.

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