Федун может изменить полномочия Цорна. Увольнение не рассматривается (Sport24)

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Томас Цорн Александр Жирков Футбол

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн продолжит работу в клубе, несмотря на результаты команды, сообщает Sport24.

Владелец «Спартака» Леонид Федун не рассматривает увольнение менеджера, но может изменить его полномочия.

В клуб может прийти новый функционер, который будет контролировать новую бизнес-модель «Спартака». Цорн же останется спортивным директором красно-белых.

Вероятно, отвечать за бизнес-модель клуба будет бывший менеджер Александр Жирков.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» после 26 туров набрал 32 очка и занимает 7-е место.

Этот сезон «Спартака» – просто мрак. Так плохо команде не было с 2003 года

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