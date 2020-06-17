Федун может изменить полномочия Цорна. Увольнение не рассматривается (Sport24)

Генеральный директор «Спартака» продолжит работу в клубе, несмотря на результаты команды, сообщает Sport24.

Владелец «Спартака» не рассматривает увольнение менеджера, но может изменить его полномочия.

В клуб может прийти новый функционер, который будет контролировать новую бизнес-модель «Спартака». Цорн же останется спортивным директором красно-белых.

Вероятно, отвечать за бизнес-модель клуба будет бывший менеджер Александр Жирков.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 26 туров набрал 32 очка и занимает 7-е место.

Этот сезон «Спартака» – просто мрак. Так плохо команде не было с 2003 года