Данни: «Зенит» догонит «Спартак» по титулам. Это лучшая команда России в последние 10 лет»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился эмоциями от победы петербуржцев в .

«Я так счастлив и рад, что «Зенит» снова стал чемпионом. Они провели отличный сезон и стали лучшей командой.

Конечно, «Зенит» догонит «Спартак» по титулам, потому что «Зенит» – лучшая команда в России в последние 10 лет. Уверен, они будут продолжать побеждать в чемпионате еще долгое время.

– отличный тренер и замечательный человек, все игроки уважают его. У него очень сильный характер», – сказал .

«Зенит» догнал ЦСКА по чемпионствам в России (6). У «Спартака» больше – 10