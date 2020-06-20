Данни: «Зенит» догонит «Спартак» по титулам. Это лучшая команда России в последние 10 лет»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Данни премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Данни поделился эмоциями от победы петербуржцев в РПЛ.

«Я так счастлив и рад, что «Зенит» снова стал чемпионом. Они провели отличный сезон и стали лучшей командой.

Конечно, «Зенит» догонит «Спартак» по титулам, потому что «Зенит» – лучшая команда в России в последние 10 лет. Уверен, они будут продолжать побеждать в чемпионате еще долгое время.

Сергей Семак – отличный тренер и замечательный человек, все игроки уважают его. У него очень сильный характер», – сказал Данни.

«Зенит» догнал ЦСКА по чемпионствам в России (6). У «Спартака» больше – 10

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья