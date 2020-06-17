Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин тренируется с «Монако» («Спорт-Экспресс»)

В «Монако» может оказаться еще один российский футболист.

По информации , в расположение монегасков прибыл голкипер . Экс-вратарь , покинувший Швейцарию по истечении срока контракта, уже тренируется с командой, выступающей в чемпионате .

«Монако» расстался с и , основной вратарь – . Также монегаскам принадлежит 20-летний поляк Радослав Маецки, который доигрывает этот сезон на правах аренды в «Легии».

Интересно, что Митрюшкин и полузащитник вместе играли за сборную России 1996 года рождения, которая выиграла чемпионат Европы U17 и финишировала второй на Евро U19.