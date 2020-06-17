Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин тренируется с «Монако» («Спорт-Экспресс»)

Теги Монако лига 1 Франция Сьон высшая лига Швейцария возможные трансферы Диего Бенальо Даниел Субашич Бенжамен Лекомт Антон Митрюшкин Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

В «Монако» может оказаться еще один российский футболист.

По информации «Спорт-Экспресса», в расположение монегасков прибыл голкипер Антон Митрюшкин. Экс-вратарь «Сьона», покинувший Швейцарию по истечении срока контракта, уже тренируется с командой, выступающей в чемпионате Франции.

«Монако» расстался с Даниелом Субашичем и Диего Бенальо, основной вратарь – Бенжамен Лекомт. Также монегаскам принадлежит 20-летний поляк Радослав Маецки, который доигрывает этот сезон на правах аренды в «Легии».

Интересно, что Митрюшкин и полузащитник «Монако» Александр Головин вместе играли за сборную России 1996 года рождения, которая выиграла чемпионат Европы U17 и финишировала второй на Евро U19.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья