«Вердер» остался в Бундеслиге, дважды сыграв вничью с «Хайденхаймом» в переходных матчах

в гостях сыграл вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в ответном переходном матче за право выступать в Бундеслиге.

В первой игре также был зафиксирован ничейный результат (0:0). Бременский клуб одержал победу по сумме двух встреч благодаря голам на чужом поле и сохранил прописку в высшем дивизионе.

«Вердер» в последний раз вылетал из первой Бундеслиги в 1980 году.

Чемпионат Германии

Переходные матчи

Ответный матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.