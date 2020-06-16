«Вердер» остался в Бундеслиге, дважды сыграв вничью с «Хайденхаймом» в переходных матчах

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«Вердер» в гостях сыграл вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в ответном переходном матче за право выступать в Бундеслиге.

В первой игре также был зафиксирован ничейный результат (0:0). Бременский клуб одержал победу по сумме двух встреч благодаря голам на чужом поле и сохранил прописку в высшем дивизионе.

«Вердер» в последний раз вылетал из первой Бундеслиги в 1980 году.

Чемпионат Германии

Переходные матчи

Ответный матч

Хайденхайм – Вердер 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
6 июля, 21.30, «Фойт-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 3, автогол Тойеркауф, 1:1 – 85 Кляйндинст, 1:2 – 90 Аугустинссон, 2:2 – 90, пенальти Кляйндинст.
ХайденхаймМюллер, Ференбах, Буш (Мультауп, 78), Майнка, Грисбек, Дорш (Зесса, 67), Тойеркауф, Шнаттерер (Отто, 46), Ляйпертц (Мор, 68), Томалла (Шиммер, 46), Кляйндинст.
ВердерПавленка, Фогт, Фридль, Гебре Селассие, Аугустинссон, Эггештайн, Классен, Рашица (Фюллькруг, 80), Велькович (Лангкамп, 68), Сарджент (Гросс, 88), Осако (Бартельс, 68).
Предупреждения:
Дорш (60), Мультауп (81), Аугустинссон (90), Классен (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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