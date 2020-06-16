«Вердер» остался в Бундеслиге, дважды сыграв вничью с «Хайденхаймом» в переходных матчах

«Вердер» в гостях сыграл вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в ответном переходном матче за право выступать в Бундеслиге.
В первой игре также был зафиксирован ничейный результат (0:0). Бременский клуб одержал победу по сумме двух встреч благодаря голам на чужом поле и сохранил прописку в высшем дивизионе.
«Вердер» в последний раз вылетал из первой Бундеслиги в 1980 году.
Чемпионат Германии
Переходные матчи
Ответный матч
- Дата проведения
- 6 июля, 21.30, «Фойт-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 3, автогол Тойеркауф, 1:1 – 85 Кляйндинст, 1:2 – 90 Аугустинссон, 2:2 – 90, пенальти Кляйндинст.
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Хайденхайм –
Мюллер, Ференбах, Буш (Мультауп, 78), Майнка, Грисбек, Дорш (Зесса, 67), Тойеркауф, Шнаттерер (Отто, 46), Ляйпертц (Мор, 68), Томалла (Шиммер, 46), Кляйндинст.
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Вердер –
Павленка, Фогт, Фридль, Гебре Селассие, Аугустинссон, Эггештайн, Классен, Рашица (Фюллькруг, 80), Велькович (Лангкамп, 68), Сарджент (Гросс, 88), Осако (Бартельс, 68).
- Предупреждения:
- Дорш (60), Мультауп (81), Аугустинссон (90), Классен (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.