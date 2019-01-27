Олимпийская чемпионка Алина Загитова заработала за прошедший год 1,1 млн долларов (Forbes)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заработала за прошедший год 1,1 миллиона долларов.
По информации Forbes, результаты на этапах Гран-при в сезоне-2019/20 (второе, третье и шестое места) принесли Загитовой 25 тысяч долларов. Фигуристка получает президентскую стипендию в размере 52000 рублей.
Зимой Алина исполняла главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица». Гонорар фигуристки за 22 выступления составил 8,06 миллиона рублей, однако по документам эти деньги получил заместитель начальника отделения «Хрустальный» Эдуард Аксенов.
В прошедшем сезоне Загитова была участницей более двадцати ледовых шоу за рубежом. Как сообщает Forbes, в японских ледовых шоу ее гонорар стартовал от 10 тысяч долларов.
Также у фигуристки заключены рекламные контракты со спортивным брендом Puma, косметической компанией Shiseido и производителем матрасов Airweave. Эксперты, опрошенные Forbes, оценили ее годовой контракт в диапазоне от 100 до 200 тысяч долларов.
Кроме того, Загитова принимала участие в промоакциях Aqua Minerale, «Сбербанка» и «Аэрофлота».
13 декабря 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры, однако в начале июня возобновила ледовые тренировки на базе в Новогорске.
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