Олимпийская чемпионка Алина Загитова заработала за прошедший год 1,1 млн долларов (Forbes)

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заработала за прошедший год 1,1 миллиона долларов.

По информации Forbes, результаты на этапах Гран-при в сезоне-2019/20 (второе, третье и шестое места) принесли Загитовой 25 тысяч долларов. Фигуристка получает президентскую стипендию в размере 52000 рублей. 

Зимой Алина исполняла главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица». Гонорар фигуристки за 22 выступления составил 8,06 миллиона рублей, однако по документам эти деньги получил заместитель начальника отделения «Хрустальный» Эдуард Аксенов.

В прошедшем сезоне Загитова была участницей более двадцати ледовых шоу за рубежом. Как сообщает Forbes, в японских ледовых шоу ее гонорар стартовал от 10 тысяч долларов. 

Также у фигуристки заключены рекламные контракты со спортивным брендом Puma, косметической компанией Shiseido и производителем матрасов Airweave. Эксперты, опрошенные Forbes, оценили ее годовой контракт в диапазоне от 100 до 200 тысяч долларов.

Кроме того, Загитова принимала участие в промоакциях Aqua Minerale, «Сбербанка» и «Аэрофлота».

13 декабря 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры, однако в начале июня возобновила ледовые тренировки на базе в Новогорске.

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