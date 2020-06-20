Рауль Рианчо: «Спартак» очень часто обращается к истории. Мысли о прошлом мешают клубу развиваться»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо, комментируя победу «Зенита» в РПЛ, высказался о проблемах красно-белых.

«Зенит» – достойный победитель чемпионата. Я думаю, что Сергей Семак проделал фантастическую работу, и я посылаю ему свои поздравления.

«Зенит» уверенно выиграл РПЛ. Теперь Семак должен определить, что нужно его команде, какие игроки, и усилить свою команду на следующий сезон, чтобы добиться успеха в Европе. «Зенит» – топ-клуб в России, теперь они должны стремиться стать топом в Европе.

«Спартак» все еще более великий клуб, чем «Зенит»? Понимаете, проблема «Спартака» в том, что он очень часто обращается к своей истории. Да, мы всегда должны помнить нашу историю, но постоянные мысли о прошлом мешают «Спартаку» развиваться», – сказал Рианчо.

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