Александр Елагин: «Сейчас в России лучше, чем при Ельцине, но хуже, чем в СССР. Я поддерживаю Путина, если он будет ставить к стенке коррупционеров»

Комментатор Александр Елагин высказался по поводу изменений в Конституции РФ.

«Мне и при прошлой Конституции жилось неплохо. Я никогда не занимался особо политикой, был законопослушным гражданином, делал то, что нужно, старался качественно выполнять свою работу.

Несомненно, сейчас Россия живет лучше, чем после развала Советского Союза. Те, кто родился после развала СССР в 90-е этого не помнят, а я прекрасно помню. И ваши матери и отцы прекрасно помнят, что из себя представляла Россия, о которую вытирали ноги. У меня двое детей, и я прыгал по 25 работам, чтобы прокормиться.

С моей точки зрения, главным в этих изменениях было обнуление сроков нашего президента. Благо это или плохо? Во всяком случае пока Путин был у власти, Россия поднималась в гору, что бы ни делал Запад, чтобы нас принизить.

Я не защищаю нынешнее руководство России, там было немало ошибок. Прежде всего коррупция, дикая коррупция. Слуги народа, мэры, губернаторы, у которых виллы… Как может депутат, у которого, допустим, зарплата 500 тысяч рублей или около миллиона, строить себе виллы? За чей счет? Сумасшедшие виллы! И самим не стыдно?

Да, сейчас народ живет лучше, чем при России ельцинской, но хуже, чем при Советском Союзе. В СССР не было такого воровства. Гоголь в «Мертвых душах» писал о дураках и дорогах. В современной России – дураки, дороги и воры. Коррупция! И это в верхних эшелонах власти.

Открываешь интернет: сегодня там задержали, провели обыск у какого-то чиновника, который спер у государства 50 миллионов, 200 миллионов. У кого ты, сука, воруешь? У бедняков, у людей пожилого возраста, у молодых ты отрываешь, чтобы построить себе виллу и свои деньги перевести на Запад.

Я за те поправки в Конституцию, которые запрещают нашим чиновникам иметь деньги и имущество на Западе. Я категорически против этого! Что бы там ни говорили про советских лидеров в своем время – не было такого. Было и воровство, было все – но такого не было! Такого бардака не было.

И эти поправки могут помочь, я считаю. Потому что это очень важно, это на корню надо убирать, срезать, к чертовой матери избавляться. Слуги народа! Но одно дело – эти воры, они везде есть, воры в законе, и в США, и в Италии, там мафия, все что угодно, и в России, ну чего, ну такой мир. Так мы живем. «Крестного отца» вы же читали? Никуда от этого не деться.

Но что ж ты, сука, воруешь? Когда ты стоишь, ты слуга народа! Как это можно? Ведь тебя выбирают. Да тебя к стенке нужно ставить, на лобном месте, гада, ставить к стенке.

Ты слуга народа, ты отвечаешь за людей – и строишь замки за их счет. Вот я категорически против этого и поддерживаю Путина, если он будет сажать этих сволочей и ставить к стенке. Жалко, что у нас нет высшей меры, жалко. Я за нее. В США есть.

Наша оппозиция либеральная, она же молится на США. Так в США есть смертная казнь! И плевать они хотели на мнение всякой там комиссии, на международные организации. Они считают, что нужно. Не во всех штатах, конечно, это да, но тем не менее. Да, это тяжело, это ужасно, все это нужно тщательно расследовать, но меня прежде всего возмущает эта коррупция. Сука, ненавижу этих гадов!» – сказал Елагин на своем YouTube-канале.