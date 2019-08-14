Наталья Билан и ряд топ-менеджеров «Матч ТВ» готовятся покинуть канал (Betting Insider)

Теги телевидение Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки Наталья Билан Александр Жаров Футбол

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан собирается покинуть телеканал. Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в руководстве канала. 

Также крайне вероятной является отставка Владимира Чопова и ряда других топ-менеджеров «Матч ТВ».

Готовящиеся кадровые перестановки напрямую связаны с изменениями в руководстве холдинга «Газпром-Медиа». После перехода прежнего главы Дмитрия Чернышенко в правительство холдинг возглавил бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров – он уже поменял ряд людей на высших позициях руководства. Это объяснялось оптимизацией затрат холдинга.

Напомним, что Билан пришла на «Матч ТВ» в 2015 году как ключевая напарница Тины Канделаки, с которой работала еще на СТС.

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