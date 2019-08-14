Наталья Билан и ряд топ-менеджеров «Матч ТВ» готовятся покинуть канал (Betting Insider)

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан собирается покинуть телеканал. Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в руководстве канала.

Также крайне вероятной является отставка Владимира Чопова и ряда других топ-менеджеров .

Готовящиеся кадровые перестановки напрямую связаны с изменениями в руководстве холдинга . После перехода прежнего главы Дмитрия Чернышенко в правительство холдинг возглавил бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров – он уже поменял ряд людей на высших позициях руководства. Это объяснялось оптимизацией затрат холдинга.

Напомним, что Билан пришла на «Матч ТВ» в 2015 году как ключевая напарница , с которой работала еще на СТС.