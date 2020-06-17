Бартомеу и Муниаина могут оштрафовать на сумму до 18 тысяч евро за критику ВАР в матче «Реала»

Технический комитет футбольной федерации Испании обсудит решения арбитра Хосе Луиса Гонсалеса Гонсалеса в матче Ла Лиги между «Атлетиком» и «Реалом» (0:1).

За критику решений арбитра капитан баскского клуба Икер Муниаин и президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу могут быть оштрафованы на сумму до 18 тысяч евро.

Также будут изучены решения судьи касательно назначенного пенальти на Марсело в ворота «Атлетика» и незамеченного контакта Серхио Рамоса с Раулем Гарсией в штрафной «Реала». Впрочем, в комитете считают, что и главный судья, и ВАР (Хесус Хиль Мансано) отработали безошибочно.

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«Реал» уходит в отрыв под разговоры о судействе. В похожих моментах «Мадриду» дали пенальти, а «Атлетику» – нет