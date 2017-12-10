16-летний прыгун с шестом Волков подал заявку на смену спортивного гражданства из-за отстранения ВФЛА

Серебряный призер Олимпиады-1980 Константин Волков рассказал, что его 16-летний сын Матвей, специализирующийся на прыжках с шестом, намерен сменить спортивное гражданство из-за сложной ситуации в российской легкой атлетике.

Матвей Волков в феврале этого года взял высоту 5,50 м на крытом стадионе, установив неофициальный рекорд мира в возрасте до 16 лет.

– Спортивное гражданство можно получить только на основании рождения на этой территории. А с ноября правила еще ужесточили – теперь еще и хотя бы один родитель должен быть из той страны, куда атлет переходит.

Это делает смену спортивного паспорта практически невозможной. У Матвея родители родились в России ,и даже если какая-то страна дает ему гражданство – этого просто не признает.

– То есть при любых раскладах нужно сидеть три года в карантине?

– Я внимательно изучал правила. Там есть сноска, согласно которой в силу особых обстоятельств Совет WA может рассмотреть вопрос персонально. И в результате значительно сократить срок карантина – вплоть до того, чтобы разрешить выступать спортсмену сразу.

Есть еще второй вариант. Если федерацию полностью исключают из WA, все ее спортсмены становятся свободными художниками. Могут спокойно получать спортивное гражданство другой страны.

Уже написано письмо в WA как раз касательно особого случая для смены гражданства. Если они признают, что обстоятельства действительно нестандартные и уникальные – процесс будет запущен. Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена.

– За какую страну планируете выступать?

– Есть заинтересованное государство, но пока нет ответа от WA, я бы не хотел это озвучивать.

– Невыплата штрафа 1 июля стала последней каплей?

– В марте Юрченко соглашался на все условия. А теперь в грубой форме начинает наезжать на WA. Логики – никакой.

Но дело не только в штрафе. WA не нравится, что государство вмешивается в дела федерации. Юрченко никто не избирал – его назначили. Просто запугали всех делегатов. Только я и еще шесть человек на голосовании открыто выступили против. Но все дебаты были пресечены силовым способом. Никому не давали слова, были грубые нарушения устава.

Просто кому-то нужно было назначить Юрченко. А кто он такой и откуда взялся – никто не знает. Какая-то мутная личность. И сам про себя ничего не говорит.

– Не знаете, кто-то еще собирается пойти тем же путем, что вы с Матвеем?

– Как минимум, еще один спортсмен. Топ-уровня. Взрослый. Письмо в WA тоже отправлено. Не буду называть фамилию, если человек захочет – сам расскажет. Тем более, нужно еще дождаться ответа WA, – сказал Волков.