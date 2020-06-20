Писарро завершил карьеру игрока. Футболисты «Вердера» покачали его на руках его после матча

Теги Бавария Вердер Клаудио Писарро Челси бундеслига Германия Кельн Хайденхайм Футбол

Форвард «Вердера» Клаудио Писарро остался в запасе в матче с «Хайденхаймом» в стыках (2:2, 0:0 в первом матче, бременцы сохранили место в Бундеслиге).

Эта игра стала последней для 41-летнего перуанца. Он завершил карьеру футболиста.

После матча игроки «Вердера» отпраздновали сохранение места в Бундеслиге и поздравили Писарро с завершением карьеры, покачав его на руках.

Нападающий также известен по выступлениям за «Баварию», «Челси» и «Кельн».

Писарро все же закончил. Он 4 раза приходил в «Вердер» и стал здесь легендой

Фото: твиттер «Вердера»

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