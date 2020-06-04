ЦСКА предложил 8 млн евро плюс бонусы за нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча (TMW)

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ЦСКА сохраняет интерес к нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу.

Московский клуб предложил аргентинцам 8 миллионов евро плюс бонусы и ждет их ответа. ЦСКА уверен, что это предложение устроит южноамериканский клуб.

«Сан-Лоренсо» не смог продать Гайча за 10 млн в «Брюгге» этой зимой, но будет вынужден отпустить его летом из-за финансовых сложностей. 

Также за ним следят «Милан», «Интер», «Рома» и «Парма». Сам Адольфо хотел бы продолжить карьеру в Испании или Италии. Срок контракта Гайча с «Сан-Лоренсо» заканчивается через год.

Сообщалось, что отступные, прописанные в его контракте, составляют 13,5 млн евро. Об интересе к нему ЦСКА впервые стало известно в прошлом месяце.

В прошлом году форвардом интересовался «Зенит», в этом году среди претендентов на игрока называли «Барселону» и «Рому».

В этом сезоне 20-летний нападающий отыграл 12 матчей и забил 5 голов. 

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