ЦСКА предложил 8 млн евро плюс бонусы за нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча (TMW)

ЦСКА сохраняет интерес к нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу.
Московский клуб предложил аргентинцам 8 миллионов евро плюс бонусы и ждет их ответа. ЦСКА уверен, что это предложение устроит южноамериканский клуб.
«Сан-Лоренсо» не смог продать Гайча за 10 млн в «Брюгге» этой зимой, но будет вынужден отпустить его летом из-за финансовых сложностей.
Также за ним следят «Милан», «Интер», «Рома» и «Парма». Сам Адольфо хотел бы продолжить карьеру в Испании или Италии. Срок контракта Гайча с «Сан-Лоренсо» заканчивается через год.
Сообщалось, что отступные, прописанные в его контракте, составляют 13,5 млн евро. Об интересе к нему ЦСКА впервые стало известно в прошлом месяце.
В прошлом году форвардом интересовался «Зенит», в этом году среди претендентов на игрока называли «Барселону» и «Рому».
В этом сезоне 20-летний нападающий отыграл 12 матчей и забил 5 голов.