Александр Елагин: «В России никогда не было рабства. Крепостное право – это не рабство»

Комментатор Okko Александр Елагин высказался о расизме как явлении.

«Расизм, сегрегация и отношение по расовому признаку – это ужасно. Не может человек быть лучше или хуже только потому, что у него другой цвет кожи.

В нашем дворе на Люсиновке жили китаец, кореец, евреев несколько человек, армянин, русские, хохлы были – украинцы – и жили все одной семьей. Правда, негров не было, тут врать не буду.

У нас во дворе по национальному признаку никто никого не обижал. Главное – чтобы человек был хороший.

А все сегодняшние акции – это явный перебор. Это стало модно. Как, например, в некоторых посольствах в связи с ущемлением прав секс-меньшинств повесили радужные флаги. Могли и портянки повесить с кальсонами, ради бога. Главное, чтобы не было противоречий с международным правом.

В России никогда не было рабства. Крепостное право – это не рабство. Почитайте, в чем отличия.

И в отличие от британцев, русские колонизаторы никогда не ущемляли права местного населения. Когда покоряли Сибирь, был царский указ, что насильно тащить в Православие местных людей не надо. Ни в коем случае.

А Католическая церковь сжигала! Вспомните, как покоряли ацтеков (Мексика) и инков (Перу). Тех, кто не хотел принимать христианскую веру, сжигали на кострах.

В России никогда не было проблемы расизма. Бывает бытовой расизм, и это ужасно. Мне самому противно, когда ребят с Кавказа называют черножопыми. В армии я служил с ребятами с Кавказа, с Азии, и среди них были редкостные сволочи, но редкостные сволочи были и среди русских. Поэтому есть только плохой человек и есть хороший.

Поэтому я категорически против унижений по расовому признаку, бороться с этим надо решительно и по-настоящему, а не вставать на колено, не мыть ноги. Не нужно заниматься этой хренью.

Преступники есть и среди негров. И слово «негр» в русском языке не несет негативного оттенка», – сказал Елагин.