Чемпион мира-1970 Тостао: «Лишь гибрид Роналду и Месси можно сравнить с Пеле»

Чемпион мира-1970 в составе сборной Бразилии Тостао высказался о бывшем партнере по команде Пеле.

– На протяжении многих лет , и сравнивали с . Как вы думаете, Пеле – величайший игрок всех времен?

– Я думаю, что Пеле был лучше, чем все они. Для меня тут не стоит вопрос сравнения. Пеле был куда более совершенным игроком. У него были все качества, которыми должен обладать нападающий. Не было ни одного слабого места.

Игра Марадоны впечатляла, но с точки зрения физики он не был на уровне Пеле и не забил столько голов. Игра Месси изумляет, но он не бьет головой, как Пеле. Лео не так хорошо бьет обеими ногами и не передвигается так, как это делал Пеле.

Роналду – исключительный игрок, но у него нет тех навыков, которые были у Пеле. Криштиану не раздает такие потрясающие передачи, которые делал Пеле. Если взять качества Роналду и Месси и соединить их вместе, тогда получится игрок, которого можно сравнивать с Пеле», – сказал смеясь Тостао.