Лапочкин назначен на матч «Спартак» – «Локомотив», ВАР будет на всех играх

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РФС объявил о назначении судей на матчи 27-го тура РПЛ.

7 июля (вторник)

«Тамбов» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Алексей Матюнин, АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.

8 июля (среда)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Тихон Калугин, Денис Березнов; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ростов» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Николай Волошин, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак»«Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Антон Аверьянов, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Тарас Безубяк.

9 июля (четверг)

«Урал» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Александр Богданов; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Николай Богач; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

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