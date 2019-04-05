Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с титулом: «Петербургский клуб по праву сильнейший!»

Вице-президент хоккейного СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в РПЛ.

«Поздравляю ФК «Зенит» с седьмым титулом чемпиона страны, сегодня петербургский клуб по праву сильнейший!

Поздравляю руководство, тренеров, игроков, всех сотрудников клуба.

Сейчас – отлично отпраздновать, а затем – достойно представить Россию в Лиге чемпионов!

«Зенит» – чемпион», – написал Ротенберг в инстаграме, выложив свое фото в футболке «Зенита».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RR81 Roman Rotenberg (@rotenberg81) 5 Июл 2020 в 3:55 PDT

🏆 «Зенит» – 6-кратный чемпион! Лучшее с праздника: дедушка-Семак, обливания из ведра и мегаактуальное «Оп, давай-давай!» 🥂 🎉 🎊

«Зенит» вовсю празднует: качают Семака, обливаются шампанским и танцуют в раздевалке