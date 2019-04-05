Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с титулом: «Петербургский клуб по праву сильнейший!»

Вице-президент хоккейного СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в РПЛ.
«Поздравляю ФК «Зенит» с седьмым титулом чемпиона страны, сегодня петербургский клуб по праву сильнейший!
Поздравляю руководство, тренеров, игроков, всех сотрудников клуба.
Сейчас – отлично отпраздновать, а затем – достойно представить Россию в Лиге чемпионов!
«Зенит» – чемпион», – написал Ротенберг в инстаграме, выложив свое фото в футболке «Зенита».
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