Кержаков о титуле «Зенита»: «У него совсем не было конкурентов»

Бывший форвард «Зенита» высказался о чемпионстве клуба в .

«В этом году «Зенит» стал чемпионом более уверенно, чем в прошлом. Здесь сложилось много факторов, это и опыт команды, и слаженность игры. Наверное, и уровень игры соперников сыграл свою роль в столь раннем и уверенном чемпионстве. В этом сезоне у «Зенита» совсем не было конкурентов.

Мне сложно сказать, «Зенит» так прибавил или уровень остальных команд лиги упал. Мне хочется верить, что и «Зенит» сделал существенный скачок», – сказал Кержаков.

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