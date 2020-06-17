Алексей Игонин: «Глупо говорить о победе «Зенита» только из-за денег «Газпрома»

Бывший игрок «Зенита» высказался о завоевании клубом титула чемпиона России после победы над «Краснодаром» (4:2).

«Сама игра интересная для зрителя, но количество ошибок вызывает много вопросов. В итоге же благоприятный результат, думаю, главный тренер вообще откажется от разбора матча. Пока, на мой взгляд, надо ставить задачу – выход из группы Лиги чемпионов и нормальные поступательные движения.

Во многих клубах уже несколько лет подряд нет стабильности: у кого-то с финансами, у кого-то с руководством. Это не дает возможности думать спокойно только об игре. У «Зенита» же все в порядке и с тренером, и с игроками, все работают на результат.

Сейчас все говорят, какой классный матч, но в нем было много ошибок. Говорить о победе только из-за денег тоже глупо. Кто мешал Миранчуку забить пенальти и перевернуть весь ход матча [с «Сочи»]?

Вопрос-то не в деньгах. По всем показателям «Зенит» сейчас самый сильный. Все клубы выступают на пределе своих возможностей. Но создать условия для того, чтобы футболисты использовали эти возможности – это не только конкуренция и деньги. Нужно быть лучшим во многих сферах, чтобы выиграть чемпионство за четыре тура до конца», – заявил Игонин.

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего