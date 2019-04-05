В Ярославле разгромили памятник погибшему хоккеисту «Локомотива» Ивану Ткаченко

В Ярославле сломали памятник погибшему игроку .

По предварительной информации, это произошло 4 или 5 июля.

«В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож, сказал: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан», – сказал отец Ивана Леонид Ткаченко.

Семья хоккеиста намерена заказать новую рамку. «Это было показательное действие», – добавил отец хоккеиста.

Иван Ткаченко – игрок «Локомотива», разбившийся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

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