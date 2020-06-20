Арбитр Федотов: «Москалева нельзя было ставить на матч «Спартак» – «Тамбов». Его нужно отправить в ФНЛ»

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи на матче 26-го тура «Спартак» – «Тамбов» (2:3).

«Ключевую ошибку в этой игре совершил департамент судейства — они назначили Москалева. Назначать его было нельзя – он почти восемь месяцев не судил, а тут еще и матч без VAR.

Нельзя сказать, что Москалев судил в пользу одной из команд, ошибки были в обе стороны. Просто Москалева нельзя было ставить на игру «Спартак» — «Тамбов». Департамент должен лишить Москалева категории ФИФА и отправить его бороздить просторы ФНЛ. Но они этого не сделают, чтобы мы не потеряли место судей в ФИФА», — сказал Федотов.

«Спартак» и «Тамбов» сыграли без ВАР. Итог: два пенальти и отмененный гол Соболева, который он назвал чистым