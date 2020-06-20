Дзюба о чемпионстве «Зенита»: «Вандерфульно. Хочу стать трехкратным, как «Чикаго Буллз»

Нападающий «Зенита» рассказал о впечатлениях от второго чемпионства подряд.

– Как вы можете оценить то, что произошло с «Зенитом» в этом году?

– Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прямо волшебно. По-моему, еще никогда так рано не было чемпиона в России. Войти в историю, творить историю всегда приятно. Прекрасная команда, прекрасные люди.

Говорят, что второй титул всегда тяжелее дается. После просмотра Last Dance я хочу стать, как «Чикаго Буллз», трехкратным [чемпионом]. Это моя цель, это было бы круто.

Самое прекрасное, когда тебя меняют, а весь стадион гудит. Значит, ты сделал что-то хорошее в этой игре. Безумно приятно, когда так провожают, – сказал Дзюба.

В 90-е баскетбольный «Чикаго» с Майклом Джорданом в составе выиграл 6 титулов за 8 лет: три в период с 1991 по 1993 год и еще три с 1996-го по 1998-й.

«Зенит» взял второе золото подряд крайне уверенно и спокойно. Как это получилось?