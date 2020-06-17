Экс-форвард «Арсенала» Саного подтвердил, что общается со «Спартаком». Также им интересуется «Динамо»

Бывший нападающий «Арсенала» Яя Саного рассказал о своем будущем.
– У меня множество предложений и контактов от самых разных клубов. Для меня важнее всего игра. Жду предложений из разных топ-чемпионатов. Нужно быть спокойнее.
– «Спартак» заинтересован в ваших услугах. Это хороший вариант?
– Это может быть вариантом. Идут обсуждения. Есть и другие клубы. «Спартак», «Динамо» тоже интересуется. Команды из английского Чемпионшипа, два-три варианта во Франции. Ждем.
– Предпочли бы остаться во Франции?
– Мне это могло бы быть интересно. Но я открыт ко всему. Как только мне предоставят хороший спортивный вызов, я соглашусь, – сказал Саного.
Последним клубом 27-летнего француза была «Тулуза». Его подробную статистику можно изучить здесь.