Диего Симеоне: «Реал» получает больше пенальти из-за ВАР, потому что больше атакует»

Главный тренер высказался о работе ВАР на фоне разговоров о некорректной работе видеоассистентов на матчах лидеров – «Реала» и «Барселоны».

«Не хочу повторять то, что я уже говорил. Это не имеет смысла. Я уже высказывал свои мысли и комментировал это.

ВАР влияет на всех. До этого у нас не было возможности что-то пересмотреть. Судьи могут ошибаться. ВАР делает [игру] справедливее для всех. Те, кто выигрывают от его использования, получают больше пенальти, потому что больше атакуют. Как «Реал».

Кому-то он на пользу, кому-то он вредит. Но ВАР влияет на всех. Сейчас все очевидно», – сказал Симеоне.

«Барселона» считает, что ВАР помогает «Реалу»: президент бомбит в интервью, Сетьен ничего не понимает, Пике пародирует судей

«Реал» уходит в отрыв под разговоры о судействе. В похожих моментах «Мадриду» дали пенальти, а «Атлетику» – нет