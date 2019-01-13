Алексей Спиридонов: «Как чемпионство «Зенита» может быть честным, когда их судят арбитры типа Вилкова, а играет Дзюба?»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов считает победу «Зенита» в чемпионате России несправедливой.
«Конечно, чемпионство «Зенита» несправедливо. Как это может быть честно, когда их судят «свои» арбитры типа Михаила Вилкова, ну и Артем Дзюба там играет.
Видел видео из раздевалки с Дзюбой и Сердаром Азмуном. Это же дичь! Понятно, если они друзья, то это нормально, но только когда это действие для своих. Но когда это выходит из раздевалки и эту историю видят все, в том числе и дети, это уже ненормально», – сказал Спиридонов.
Дзюба изобразил секс с Азмуном, празднуя чемпионство в раздевалке «Зенита»
Алексей Спиридонов: «Если не доиграют РПЛ, нет смысла определять чемпиона. Чтобы Дзюба не получил медаль»