«Зенит» – чемпион, победы «Барсы» и «Реала», поражения «Ман Сити» и «Интера», Квят не встал на колено и другие новости утра

1. «Зенит» досрочно (раньше всех в истории) стал чемпионом РПЛ, переиграв в гостях «Краснодар» (4:2) в 26-м туре чемпионата России в очередном ярком матче этих команд. Шестой титул клуба из Санкт-Петербурга и второй титул в карьере Семака-тренера обрамляли такие детали: два гола Азмуна, очередной мяч Дзюбы, сэйв Лунева с пенальти, дубль воспитанника «быков» Уткина (второй гол – красота!).

Невероятный день Семака, обливания, эмоции «Зенита», трофеи Дзюбы, рекорды, анализ чемпионского сезона – об этом и многом другом читайте в наших материалах про сильнейший клуб России.

«Уфа» дома сыграла вничью с «Уралом» (1:1), обошла «Спартак» и поднялась на 6-е место. Евсеев зарубился с игроком и судьей. «Оренбург» после двух технических поражений уступил «Рубину» (0:1) и после шести проигрышей подряд замыкает таблицу РПЛ.

2. «Реал» одолел «Атлетик» (1:0) в гостевом матче 34-го тура Ла Лиги благодаря голу Рамоса с пенальти, продлив победную серию до 7 матчей и породив новые споры о судействе. «Барселона» разобрала «Вильярреал» в гостях (4:1) и сохранила интригу: каталонцы отстают от «Мадрида» на 4 очка за 4 тура до конца сезона. Кажется, заиграл Гризманн, Месси снова напасовал, Суарес ворвался в тройку лучших бомбардиров в истории клуба, а Фати забил 9000-й гол сине-гранатовых.

3. Квят, Райкконен и еще четыре пилота «Формулы-1» не встали на одно колено перед Гран-при Австрии. Гонку выиграл Боттас, Леклер – второй, Норрис – третий, Квят сошел с дистанции из-за прокола колеса, Хэмилтон получил штраф в пять секунд за столкновение с Албоном.

4. В 33-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома справился с «Астон Виллой» (2:0), а «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Саутгемтону» (0:1). Два матча, которые уже ничего не значат. Хотя вот Гвардиола впервые в карьере проиграл 3 выездных матча в чемпионате подряд, а Салах набрал 100 (73+27) очков за 116 игр в лиге (только один человек делал это быстрее).

5. Мужская ДНК в одной из допинг-проб Зайцевой принадлежит ее мужу. Новость дня в биатлоне.

6. «Интер» отстал от «Ювентуса» на 11 очков после поражения от «Болоньи» (1:2) в 30-м туре Серии А, а от «Лацио» – на 4 очка. 20-й гол Лукаку уравновесил промах с пенальти от Лаутаро. «Наполи» победил «Рому» (2:1), «Аталанта» была сильнее «Кальяри» (1:0).

7. Трансферы. Betting Insider сообщает, что «Локомотив» ведет переговоры о переходе Манджукича, а Николич хочет подписать еще и Матича. Месси не хочет уходить из «Барселоны», но он недоволен Бартомеу. Неймар договорился с «ПСЖ», что его отпустят, если «Барса» сделает предложение. «Боруссия» уведомила «МЮ», что не продаст Санчо дешевле 120 млн евро. «Краснодар» готов предложить 7 млн евро за 22-летнего аргентинского форварда Бустоса. Хавертц обсудит будущее с «Байером», игроком интересуется «Челси», а «Реал» сомневается. В новом контракте Хави с «Аль-Саддом» есть опция, позволяющая уйти в «Барселону».

8. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила баскетбольный «Зенит» с чемпионством и Дзюбу: «Артемочка, я тебя очень люблю».

9. Цифра дня. Алексей Миранчук хочет получать 3,2 млн евро в год по новому контракту в «Локо».

10. Немного хоккея. Шведская «Фрелунда» может отказаться от логотипа с индейцем на фоне ситуации в США. 4 игрока «Сент-Луиса» и тренер заразились коронавирусом.

11. «Барса» требует у Nike компенсацию. Компания отозвала форму из магазинов из-за низкого качества.

12. Британка Андреа Томпсон подняла металлическое бревно весом 135 кг, установив мировой рекорд.

Цитаты дня:

Рудковская о слежке за их с Плющенко домом: «Поставили хитрую систему, сбивает любой дрон. Все, что упадет на территорию, становится нашим»

Журова об отказе Квята встать на одно колено: «Присоединяться к этой акции было неправильно. Это дискриминация в обратную сторону»

Евсеев о спорах с Эль-Кабиром: «Когда иностранец рассказывает что-то российскому тренеру, с этим надо разобраться»

Сергей Семак: «Зенит» голоден до побед, хочет выигрывать и делает это, хотя у нас очень непростой чемпионат»

Президент «Барсы» о матче «Реала»: «ВАР всегда благоволит одной команде. У меня неприятное ощущение»

Серхио Рамос: «Реал» лидирует не благодаря судьям. Не они выигрывают или проигрывают Ла Лигу»

Арбитр Федотов: «Краснодар» может подать на переигровку. Первый гол «Зенита» нельзя засчитывать»

Зинедин Зидан: «Устал от разговоров о том, что «Реал» побеждает благодаря судьям»