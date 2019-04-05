4 игрока «Сент-Луиса» и 1 тренер заразились коронавирусом (St. Louis Post-Dispatch)

Теги Сент-Луис НХЛ коронавирус Хоккей

Четыре игрока и один член тренерского штаба «Сент-Луиса» заразились коронавирусом в течение последней пары недель, сообщает журналист St. Louis Post-Dispatch Джим Томас со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

В пятницу стало известно о том, что «блюзмены» приостановили тренировки до понедельника из-за вспышки коронавируса. 

По сообщению источника, хоккеисты могли заразиться в баре, где несколько членов команды собирались более недели назад.

Тест одного из игроков дал положительный результат всего через несколько дней после этой встречи. 

Пока неизвестно, испытывают ли заразившиеся какие-либо симптомы. 

Ожидается, что тренировочные лагеря команд НХЛ откроются 10 или 13 июля. 

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