Канделаки поздравила баскетбольный «Зенит» с чемпионством и Дзюбу: «Артемочка, я тебя очень люблю»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» поздравила с чемпионством в чемпионате России в инстаграме.

При этом Канделаки отметила в сторис баскетбольную команду «Зенита», а также форварда петербуржцев .

«Я выпью за Дзюбу. Артемочка, я тебя очень люблю.

Я сегодня невероятно счастлива, как и все жены болельщиков «Зенита». Девочки, за нас!» – сказала Канделаки.

Канделаки о победе сборной России: «Давайте поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Черчесову»

Фото: инстаграм Тины Канделаки

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