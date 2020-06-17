«Боруссия» уведомила «МЮ», что не отпустит Санчо дешевле 120 млн евро. Других претендентов нет

Будущее полузащитника дортмундской остается неопределенным.

20-летним англичанином интересуется «Манчестер Юнайтед». Но «Боруссия» уведомила английский клуб, что не отпустит Санчо дешевле 120 миллионов евро, утверждает Ruhr Nachrichten.

Других претендентов на Санчо нет. Сам хавбек не собирается форсировать свою продажу любой ценой и готов остаться в Дортмунде.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

Нойер – в воротах, Хакими и Дэвис выжигают фланги, впереди – Санчо, Мюллер и Левандовски. Собрали дримтим Бундеслиги-19/20